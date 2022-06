Brozzo rocken die Talaue auf Schwäbisch

Waiblingen. Sie gehören zu den bekanntesten Schwobarockern im Land. Am Samstag, 25. Juni, 20 Uhr, eröffnen sie die neue „Talaue rockt“-Saison im neugestalteten „La Nonna“-Biergarten beim VfL-Platz, Oberer Ring 1: Brozzo, Rockvierer aus Leutenbach. Mit im Gepäck haben die vier Vollblutschwaben neben ihren Schwobahits wie „Leidabach“ oder „King uf’m Feldweg“ auch neue Songs.

Natürlich sind die Leutenbacher Schwobarocker nicht mehr die Allerjüngsten, doch bezieht sich der Titel des im Oktober 2020 veröffentlichten Albums „Alt, fett ond faul“ keineswegs auf die vier Musiker selbst.

Mit ungebrochener Energie und Selbstbewusstsein haben die vier Vollblutmusiker sieben neue Stücke für ihr drittes Album aufgenommen, in denen sie wieder alte und neue Alltagsthemen „auf gut Schwäbisch“ präsentieren und sie mit viel Ironie und Wortwitz garnieren.

Brozzo bleiben sich also weiterhin treu und zelebrieren in schwäbischem Dialekt kernige Rockmusik - ganz so, wie es ihre Fans, die es mittlerweile weit übers Schwobaland hinaus gibt, landauf, landab lieben. Der Titelsong „Alt, fett ond faul“ feiert den Spaß am Älterwerden. „Ganz oder gar ned“ proklamiert vollen Einsatz im Spiel. Appetitlich geht’s bei „Honger“ zur Sache: unbändige Essenslust. „Auf geht’s“ ermahnt zur Gelassenheit. Das Gegenteil beschreibt „Gega die Zeit“. Die vorab veröffentlichte Auskopplung „Mir Schwoba“ feiert die schwäbischen Vorzüge mit ironischem Unterton. Der Track „Am beschde bleibsch em Schwobaland“ überrascht mit untypischen Klängen.

„Alt, fett ond faul“ ist bereits das dritte Album auf komplett Schwäbisch: 2015 präsentierten Brozzo den Vorgänger „Schwobaland“; der erste Schwabenstreich war aus 2011: „Rock’n’Roll-Flegga“.

Das Album gibt es unter anderem im Direktvertrieb über www.brozzo.de. Zusätzlich ist „Alt, fett ond faul“ über alle gängigen Online-Plattformen zu hören.

Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende wird gebeten. Plätze reservieren können Interessierte unter0 71 51/2 56 95 25.