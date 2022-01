BRTHR stellen aktuelles Album vor

Weinstadt. Die Band BRTHR spielt am Freitag, 4. Februar, um 20.30 Uhr im Keller des Jazzclubs Armer Konrad, Stiftstraße 32, Beutelsbach. Im Vordergrund steht das aktuelle Album „High Times For Loners“. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

„High Times For Loners“ ist der beinahe prophetische Titel des dritten Albums von BRTHR - betitelt und aufgenommen, kurz bevor im März 2020 fast überall auf der Welt Menschen die Supermarktregale leerkaufen und sich in ihre Wohnungen zurückziehen.

Beeinflusst von Folk und Soul

BRTHR klingen auf ihrem dritten Album frisch und energetisch - kompakte, von Folk und Soul beeinflusste Songs stehen neben luftigen, offener arrangierten Stücken. Philipp Eissler singt unaufgeregt und ohne falsche Sentimentalität von Einsamkeit, Vergänglichkeit und Mauern in Köpfen und an Landesgrenzen. Und doch schwingt in allem das hoffnungsvolle Versprechen hellerer Tage mit - ein Album wie das Licht am Ende des Tunnels. Nach mehreren Tourverschiebungen soll dieses Licht am Ende des Tunnels nun erreicht sein. BRTHR kommen im Frühjahr 2022 auf Tour, stellen ihr Album endlich live vor und bringen gleich noch eine neue EP mit.

Musiker: Philipp Eissler – Gitarre, Gesang; Joscha Brettschneider – Gitarre, Backgroundgesang; Max Braun – Bass, Backgroundgesang; Johann Polzer, Schlagzeug. www.brthr.de.

Karten

Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, Ermäßigung 3 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.