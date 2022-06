Brunnenfest und Straßenkunst

Winterbach. Das 37. Winterbacher Brunnenfest findet von Samstag bis Montag, 2. bis 4. Juli, statt. In diesem Jahr wird im Zuge des Festes auch das 2. Winterbacher Straßenkunstfestival veranstaltet – zum ersten Mal in Kooperation mit dem Straku-Team von Philipp Falser aus Esslingen.

Während des gesamten Festwochenendes erwartet die Besucherinnen und Besucher ein qualitativ hochwertiges, musikalisches und artistisches Rahmenprogramm in Kombination mit einer Vielzahl an kulinarischen Leckerbissen der Winterbacher Vereine, Gastronomen und Organisationen.

Schon am Freitagabend richtet der Heimatverein Winterbach im Vorfeld der offiziellen Eröffnung seinen traditionellen Sommerabend im Museumsgarten aus.

Am Samstagmorgen findet der bereits seit vielen Jahren etablierte und beliebte Flohmarkt auf dem Parkplatz der Salierhalle statt.

Eröffnung am Samstag

Durch die Überreichung des Urbantrunks und die feierliche Ansprache durch Bürgermeister Sven Müller am Samstag, 2. Juli, 18 Uhr, ist das Brunnenfest offiziell eröffnet.

Den musikalischen Auftakt macht am Samstagabend um 20 Uhr auf der Hauptbühne am Marktplatz „The Takanaka Club Band“ aus Frankfurt, die im Jahr 2021 als Preisträger des Bundes-Kultur-Wettbewerbs für Rock- und Popmusikgruppen ausgezeichnet wurde und die bereits im Gartenschau-Jahr in Winterbach gastierte.

Am Sonntagmittag lädt der Musikverein Trachtenkapelle Winterbach zum traditionellen Konzert am Marktplatz ein.

Straßenkunstfestival, Musik, Clowns und Akrobaten

Nach dem großen Erfolg beim letzten Brunnenfest im Jahr 2019 gibt es am Sonntag, 3. Juli, erneut spannende Mitmach-Aktionen auch für die kleinen Gäste rund um die Michaelskirche auf der großen Family-Meile ab 13 Uhr.

Unterschiedlichste fantastische Straßenkünstler verwandeln ab 14 Uhr beim 2. Winterbacher Straßenkunstfestival die Ortsmitte an drei verschiedenen Spielorten in eine bunte, künstlerische Welt und bringen das Publikum zum Staunen. Luft- und Bodenakrobaten, Clowns, Einrad-Weltmeister und verschiedene Singer- und Songwriter sorgen zudem an diesem Tag für großartige Erlebnisse und Eindrücke.

Einen gemütlichen, stimmungsvollen Abend bereitet Martin Lenz solo mit seinem Akustikprogramm. Sein mehrstündiges Programm besteht sowohl aus Liedern zum Mitsingen als auch aus Balladen und ruhigen Passagen, die zum Zuhören und Genießen einladen.

Am dritten und letzten Tag, am Montag, 4. Juli, beginnt um 12.30 Uhr die Bewirtung, und ab 14.30 Uhr findet der traditionelle Seniorennachmittag statt, bei dem die Dixieland-Jazz-Band „Hardt Stompers“ als Old-Time-Jazz-Formation im klassischen New-Orleans-Stil die Zuhörer begeistern möchte.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten am Montagabend tritt die fünfköpfige, schwäbische Blues-Rockband „Waschbrett“ auf der Bühne am Marktplatz auf und bringt mit druckvollem Schwabenrock nicht nur das Standbein der Zuhörer in Schwung, sondern versorgt auch mit aufschließendem Humor deren Hirn und Herz.