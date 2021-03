Bußfeier und Streichquartett

Backnang. In der Christkönigskirche findet am Sonntag, 14. März, um 18 Uhr eine Bußfeier statt. Im Mittelpunkt stehen die „Die sieben letzten Worte“ Jesu am Kreuz. Während der Feier wird ein Streichquartett von Joseph Haydn gespielt.

Entsprechend der Chronologie der Passionsgeschichte werden die „sieben letzten Worte“ traditionell in einer festgelegten Reihenfolge angeordnet. Sie beginnen mit der Vergebungsbitte Jesu für seine Mörder und münden in dem überlieferten Wort von der Aufgabe des Geistes.

Neben dem großen theologischen Gehalt dieser Worte war diese innere Dramaturgie immer wieder Grundlage für die künstlerischen Rezeptionen der „sieben letzten Worte“. Eine der bekanntesten ist „die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn.

Entstanden ist Haydns Musik für die südspanische Stadt Cádiz. Dort gab es im ausgehenden 18. Jahrhundert alljährlich einer Passionszeremonie im Gedenken an die Todesstunde Christi; Mittelpunkt war dabei die Lesung und Ausdeutung der letzten Christusworte. An Haydn erging ein Auftrag, kurze Meditationsmusiken zu verfassen, die im Wechsel mit den Lesungen vorgetragen werden sollten. Haydn schuf ein Orchesterwerk und später eine Fassung für Streichquartett.

Diese Streichquartettfassung erklingt in dem Gottesdienst am 14. März in der Christkönigskirche. Es spielen Benedetta Costantini und Johannes Sauer, Violine, Sonja Schindele, Viola, und Cora Wacker, Violoncello.