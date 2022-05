Backnang. Musik mit Instrumenten aus aller Welt, verpackt in witzigen, mitreißenden Arrangements, erwartet das Publikum mit der Band Café Dünya am Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr im Club junges Europa, Kirschengasse 25, in Backnang.

Frei nach dem Motto „Die Ferne ist immer woanders, je nachdem wo man steht“ überraschen die vier Musiker von Café Dünya – „Welt Café“ mit witzigen, mitreißenden Arrangements ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Sie kombinieren dabei ohne Skrupel Instrumente aus den unterschiedlichsten Ländern und musikalischen Traditionen: Anatolische Weisen werden mit schwedischer Nyckelharpa begleitet – Mandoline, Dudelsack, Akkordeon, Gitarre, Chalumeau werden wild miteinander kombiniert und ergeben ein hinreißendes Ganzes.

Das Publikum sei gewarnt: Die Begeisterung der Musiker wirkt sofort hochansteckend! Denn sie haben sichtlich Spaß daran, die musikalischen Kulturen zu vermischen, immer auf der Suche nach verbindenden Elementen und dem bestmöglichen Mokka!

Musiker: Ilknur Ataolcay – Gesang, Mandoline, Ukulele, Rahmentrommel; Susanne Godel – Nyckelharpa, Dudelsack, Chalumeau, Flöten; Christoph Pelgen – Gesang, Gitarre; Corinna Popp – Akkordeon, Gesang.

Einlass ist ab 19 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.