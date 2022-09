Charmin Carmen rockt die Talaue

Waiblingen. Die Alternative Rockband „Charmin Carmen“ betritt am Samstag, 10. September, die Bühne des VfL-Biergartens in Waiblingen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Auf dem Programm stehen knackiger Rock und verrückt-fröhliches Live-Entertainment.

Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren ist es der Band ein großes Anliegen, ihr Publikum mit allen Sinnen anzusprechen und ihm einen bunten Strauß an optischen und musikalischen Eindrücken zu überreichen. Frei nach dem Motto, dass Rock ‘n’ Roll dann am besten gelingt, wenn er seine eigenen Klischees aufrichtig und ehrerbietig bedient, zeichnen sich die Auftritte durch ein gehöriges Maß an Selbstironie aus. In diesem Sinne steht bei den Auftritten auch weniger die verkrampfte Vorführung von musikalischem Könnertum im Vordergrund.

Musikalisch haben Charmin’ Carmen eine erstaunliche Entwicklung durchlaufen. Starteten sie 2003 mit einer von Indie und Punk beeinflussten relativ klassischen Rockplatte, flossen im Laufe der Zeit immer mehr Einflüsse der vielfältigen musikalischen Vorlieben in den Sound ein. Die Bandmitglieder von Charmin Carmen verarbeiten dies allerdings nicht im Sinne eines cross-over-mäßigen Stilmixes, sondern schaffen es, dem jeweiligen Genre ihre Ehrerbietung zu erweisen, immer die große Melodie vor Augen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.