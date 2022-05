Chocolate Gospel Choir startet wieder durch

Schorndorf. Seit nunmehr 20 Jahren steht Chocolate, der Gospelchor des CVJM Schorndorf, auf den Bühnen in und rund um Schorndorf und begeistert seine Fans mit seinem vielseitigen Repertoire.

Auf dem Programm stehen fetzige Gospels zum Mitfeiern, gefühlvolle Balladen zum Augenschließen und Träumen und bekannte Songs zum Mitsingen.

Nach langer Corona-Pause ist der Chor endlich wieder zurück und freut sich auf ein tolles Jubiläumsjahr - denn Chocolate wird 20! Das feiert der Chor mit vielen atemberaubenden Konzerten.

Konzerte in Schorndorf und Schwäbisch Gmünd

Gestartet wird die Alive-Tour mit den Benefizkonzerten zugunsten des Vereins „Der Bunte Kreis Schwäbisch Gmünd“ (Ukraine-Hilfe) am Sonntag, 26. Juni, 19 Uhr, im Prediger in Schwäbisch Gmünd und am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, in der Stadtkirche in Schorndorf.

Da der Chor am Scho-Wo-Freitag nicht mehr konzertieren darf, findet in diesem Jahr kein traditionelles Konzert im Rahmen der Schorndorfer Woche statt.

Tickets und weitere Informationen gibt es online auf der Website von Chocolate - www.chocolate-gospelchoir.de, beim Druckpunkt Schorndorf und allen Eventim-Vorverkaufsstellen.