Chor Sing4Fun tritt auf

Der junge Chor Sing4Fun des Gesangvereins Frohsinn aus Birkmannsweiler gibt am Samstag, 25. März, 19 Uhr, sein erstes Konzert in diesem Jahr. Es findet in der Gemeindehalle Höfen statt.

Der Chor hatte im letzten April direkt nach den Corona-Öffnungen sein erstes Konzert 2022 gegeben und damit viel Zuspruch bekommen. Schwungvolle und mitreißende Zwischenauftritte am Citytreff in Winnenden und auf dem Weihnachtsmarkt in Winnenden sind sicherlich auch einigen Gästen in Erinnerung geblieben.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Einlass ist um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt’s per E-Mail an vorstand@gesangverein-frohsinn-Birkmannsweiler.de.