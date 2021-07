Chris Brandon rockt die Talaue

Waiblingen. Am Samstag, 10. Juli, rockt Chris Brandon, blinder Rhythm’n’Blues-Barde aus Karlsruhe, die Waiblinger Talaue: Beginn ist um 20.00 Uhr.

Auf dem Programm stehen Songs aus seinem Album „The Whole World is A Colour“, sowie auch die Singles „I Shouldn’t Love U“, „Speechless“ und „Real Love“ - letztgenanntere bescherte dem sympathischen Sänger im vergangenen Jahr bereits einen Eintrag in den US-Country-Charts. Der Eintritt ist frei - um angemessene Spenden wird gebeten.

Man nehme eingängige Popsongs, dazu eine markante Stimme, die vor Energie sprüht, einen Schuss Rhythm’ and Blues und einen gutgelaunten Sänger. Das Ergebnis: Chris Brandon. Christian Besau, alias Chris Brandon, wurde 1972 in Mannheim geboren. Für die Ärzte stand schnell fest: Er würde nie etwas sehen können.

Also blieb das Hören. Und die Musik faszinierte Chris von Anfang an. Bereits mit fünf Jahren kannte er jeden Hit von Elvis und Bruce Springsteen. Einflüsse, mit denen Chris seine aktuellen Popsongs zu einer seltenen und erfrischenden Mischung macht. Rock’n’Roll wurde für Chris Brandon zur Lebenseinstellung, das Englisch der amerikanischen Südstaaten zur zweiten Muttersprache.

Mittlerweile ein gerngesehener Stammgast bei Talaue Rockt, begeistert Chris Brandon seine Zuhörer in der Waiblinger Talaue alljährlich mit einer gekonnten Mischung aus Pop, Country, Blues und Folk. Auch dieses Jahr bestimmt wieder mit dabei: „From Rhineland to Graceland“ (Platz 1 der US-Folk-Amazon-Charts), ein Song über Elvis Presley, geschrieben und autorisiert von Ryan Presley, einem Cousin des King!

Anmeldung

Anmeldung unter0 71 51/2 56 95 25 beim Biergarten Talaue, Oberer Ring 1, Waiblingen.