Clapton Experience in der Talaue

Waiblingen. Die Tribute-Band „Clapton Experience“ rockt am Samstag, 21. August, 20 Uhr, die Talaue im VfL-Biergarten. Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter ) 0 71 51/2 569 52 5.

Auf dem Programm steht – wie der Name der Band schon nahelegt – die Musik des britischen Blues-Rockers „Mr. Slowhand“ alias Eric Clapton, Lieder wie „I shot the Sheriff“, „Cocaine“ und „Layla“, um nur die größten Hits zu nennen. Die drei Musiker aus Mannheim springen für die auf den Plakaten angekündigte Soulsängerin Silke Hauck ein, die ihren Auftritt leider absagen musste. Fünf Jahrzehnte Bluesrock der Extraklasse – Eric Clapton hat in seiner Karriere viele Maßstäbe gesetzt und gehört mit mehr als 280 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Mit Welthits wie „Lay down Sally“, „Layla“, „Tears in Heaven“, oder „Wonderful Tonight“ hat er Musikgeschichte geschrieben.

Die Band Clapton Experience präsentiert die legendären Werke in einem mehr als zweistündigen Livekonzert. Von den Anfängen mit Cream und Derek and the Dominos bis hin zum Durchbruch als Solo-Künstler berücksichtigt die Band in ihrem Programm alle Schaffensphasen des britischen Ausnahmegitarristen und Sängers.

Der charismatische Frontmann Sebastian Strodtbeck stand bereits mit Weltstars wie Pete York und Miller Anderson gemeinsam auf der Bühne und hat mit seinem Solo-Projekt „Strodtbeck“ im Vorprogramm von Brian Auger gespielt.

Fans von Eric Clapton sowie alle Blues- und Bluesrock-Fans sollten sich ein Livekonzert dieser Band nicht entgehen lassen.