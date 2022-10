Classic Rock Night mit zwei Bands

Winterbach. Die Kulturinitiative Rock Winterbach präsentiert ihr Herbstprogramm: Los geht es mit einer Classic Rock Night am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Salierhalle in Winterbach. Auf der Bühne stehen Manfred Mann’s Earth Band und Ten Years After.

Gegründet wurde Manfred Mann’s Earth Band 1971, seitdem ist die Band um ihren Namensgeber am Keyboard nicht mehr aus der Rockszene wegzudenken. Ihre Hits und Interpretationen von Künstlern wie Bruce Springsteen und Bob Marley sind zeitlos und haben die Jahrzehnte bestens überstanden: Blinded By The Light, Spirits In The Night, Davy’s On The Road Again, Redemption Song, I Came For You und Mighty Quinn sind absolute Klassiker und Teil jeder Show!

Die Band feiert 2022 ihr 55-jähriges Bühnenjubiläum - und auch ihre Songs haben über die Jahre nichts von ihrem Reiz verloren. Knallharte Gitarrenriffs, epische Soli und innovative Arrangements stehen für den ultimativen Sound der Woodstock-Veteranen, die bis heute die Fans mit ihrer Bühnenshow überzeugen.

Die weiteren Konzerte

„Taste of Woodstock“ feat. Miller Anderson, Henrik Freischlader, Klaus Marquardt, Wendrsonn, Bölter, ViolinExperience, Tiny Wings, Calo Rapallo, Vitek Spacek, Paul Harriman heißt es am Samstag, 26. November, 20 Uhr, in der Winterbacher Lehenbachhalle.

Den „Weihnachtsblues“ bringen Calo Rapallo & Friends am Montag, 26. Dezember, 21 Uhr, in die Strandbar 51 in der Remstraße in Winterbach.

Tickets unter www.kulturinitiative-rock.de