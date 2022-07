Clowntheater mit Gardi Hutter

Spiegelberg. Im Theater Kabirinett erfüllt sich ein langgehegter Wunsch und die Vorfreude ist riesengroß: Gardi Hutter ist am Samstag, den 23. Juli, mit ihrem Programm „Die tapfere Hanna“ in Großhöchberg zu Gast.

Hanna, eine strubbelige Wäscherin, steht angewidert vor einem Riesenhaufen dreckiger Wäsche. Viel lieber liest sie in ihrem Buch „Jeanne d’Arc und andere Heldinnen“ und träumt von großen Heldentaten. Mangels heroischer Feinde verwandelt sie ihre Waschküche in ein absurdes Schlachtfeld. Don Quijote lässt grüßen.

Seit 39 Jahren tourt Gardi Hutter als „Tapfere Hanna“ durch die Welt. Bis heute hat die komische Waschfrau in 35 Ländern (Süd- & Nordamerika, Europa, Russland, China) ihre Wäsche gewaschen. Das Clownstück ist fast ohne Worte, und erstaunlicherweise wird in den verschiedenen Ländern an den gleichen Stellen gelacht.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und findet Open Air statt - es wird gebeten, sich unbedingt der Witterung entsprechend zu kleiden. Ein Teil der Zuschauerplätze ist überdacht.

Tickets

Der Eintrittspreis beträgt 29 Euro, ermäßigt 22 Euro. Karten-Reservierungen und Informationen: unter 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.

Kabirinett – Die Probierbühne a. d. L., Kleinhöchberger Weg 1 in 71579 Spiegelberg-Großhöchberg