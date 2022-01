Collegium iuvenum: „Evening Hymn“

Schorndorf. Der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart ist am Sonntag, 23. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Schorndorf zu Gast. Das Konzertprogramm mit dem Titel „Evening Hymn“ enthält Chormusik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Charles Villiers Stanford, John Rutter und anderen.

Begleitet wird der Chor an der Orgel von Konzertorganist Antal Váradi.

Das „Ave Maria“ von Franz Biebl und die „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel gestaltet der Männerchor. Die Orgelsolo-Stücke Präludium und Fuge in G-Dur BWV 550 von Johann Sebastian Bach und die Toccata in G von Théodore Dubois runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Der an der Stuttgarter Domsingschule beheimatete ökumenische Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart ist konfessionell wie institutionell unabhängig.

Er ist das ganze Jahr über regelmäßig in Konzerten und Gottesdiensten in Stuttgart und der Region zu hören. Jährliche Konzertreisen führten die jungen Choristen unter anderem nach Frankreich, Spanien, Finnland, Österreich, in die Schweiz, nach Norwegen, Polen, Italien sowie nach Kanada, Argentinien und in die USA.

Seit Juli 2021 wird der Chor von dem jungen Dirigenten Sebastian Herrmann geleitet.

Freier Eintritt

Veranstalter ist das Evangelische Bezirkskantorat Schorndorf. Der Eintritt ist frei - es wird um eine Spende am Ausgang gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Es gilt die 2GPlus-Regelung. Während des Konzerts besteht eine Maskenpflicht auch am Platz (nur FFP2- oder vergleichbare Masken).