Comedy mit Dui do on de Sell: „Reg mi net uf!“

Berglen. Die Gemeinde Berglen hat ihr Kulturprogramm für die Saison 2022 vorgestellt. Insgesamt bieten vier Veranstaltungen eine bunte Mischung von Kabarett bis Streichmusik.

Alle Vorstellungen finden um 19.30 Uhr in der Nachbarschaftsschule in Oppelsbohm statt.

Los geht’s am Samstag, 29. Januar, mit „Dui do on de Sell“. Bei ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Reg mi net uf“ kommt der Alltag schonungslos, unverblümt und gnadenlos auf den Tisch. Dabei bleibt im Publikum kein Auge trocken.

Grad raus ist am Samstag, 12. Februar, zu Gast. Der Name ist Programm: Gradraus steht für unverfälschten, ehrlichen Akustik-Folkrock-Sound mit schwäbischen Songtexten. Im Mittelpunkt der Lieder stehen das Leben und die Liebe – mit allem, was dazugehört.

Manon & Co präsentieren am Samstag, 12. März, Hits und Evergreens von Classic bis Pop. Musikalisches Entertainment „deluxe“ – so lautet das Motto von Manon & Co.

Gunzi Heil macht den Abschluss am Samstag, 2. April. Er ist blond – dafür kann er nichts! Aber er ist auch Musiker, Liedermacher, Kabarettist, Parodist, Puppenspieler und am allerliebsten alles gleichzeitig.

Karten sind an der Tankstelle Friz im Erlenhof sowie im Bürgerbüro des Rathauses Oppelsbohm erhältlich.

Aufgrund von Corona kann es zu Änderungen im Programm kommen. Bei allen Veranstaltungen gelten die zu der Zeit gültigen Hygienevorschriften.

Weitere Informationen gibt es auf www.berglen.de.