Backnang. Country-Music mit den T-Bones wird am Samstag, 4. September, ab 18 Uhr im Waldheim Biergarten an der Wilhelm-Erlenbusch-Straße 1 in Backnang geboten.

Wie schon im vergangenen Jahr kommen die T-Bones nach Backnang und werden auf der Bühne des Waldheim Biergartens auftreten.

Die fünf Country-Musiker aus Baden-Württemberg – das sind Jürgen (drums), Dietmar (rythm guitar, keyboard), Marco (lead vocal), Tommy (bass, accordeon) und Hajo (guitar). Große Leidenschaft für Musik begleitet die Musiker schon ein Leben lang.

Gespielt wird Country-Music, der die fünf Musiker ihren ganz eigenen Stil aufgedrückt haben. Passend zur Musik, werden im Waldheim Biergarten auf Wunsch Spareribs serviert. Und wer mag, kann sich anschließend im Linedance versuchen, wobei in Reihen und Linien, vor- und hintereinander getanzt wird.

Der Biergarten ist regulär geöffnet, eine Platzreservierung wird empfohlen.

Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.