Crime & Music statt Pilzausstellung

Großerlach. Die jährlich in der Schwalbenflughalle Grab stattfindende Große Pilzausstellung im Schwäbischen Wald muss abgesagt werden. Stattdessen findet am Samstag, 8. Oktober, eine besondere Abendveranstaltung statt – bei der Pilze dann doch eine Rolle spielen.

Die Große Pilzausstellung Anfang Oktober unter der Federführung der pilzsachverständigen Naturparkführer Prof. Manfred Krautter und Beate Siegel in Kooperation mit der Gemeinde Großerlach ist unter Pilzfreunden aus nah und fern inzwischen schon zu einem festen Termin im Jahreskalender geworden. Es dürfte weit und breit keine vergleichbare Veranstaltung geben.

Aber die langanhaltende Trockenheit hat sich auch negativ auf das ansonsten reichhaltige Pilzvorkommen im Schwäbischen Wald ausgewirkt. Da eine Große Pilzausstellung ohne Pilze keinen Sinn macht, haben die Initiatoren und Veranstalter nun schweren Herzens entschieden, die Große Pilzausstellung für dieses Jahr abzusagen.

„Wir hatten Jahre mit über 250 verschiedenen Pilzarten. Das schürt eine hohe Erwartungshaltung. Da wäre eine Pilzausstellung mit nur einer kläglichen Handvoll an Exemplaren insbesondere für unsere Stammgäste eine Enttäuschung gewesen. Das wollten wir ihnen und uns nicht antun“, so Prof. Manfred Krautter.

Man war sich aber schnell einig, dann zumindest am Samstagabend ein Ersatzevent anzubieten, bei welchem das Thema Pilze dennoch eine – in diesem Falle mörderische – Rolle spielen soll. Diese findet am Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, in der Schwalbenflughalle im Großerlacher Teilort Grab statt.

Krimilesung und Musik

Anlässlich seines Besuchs der Pilzausstellung vor zwei Jahren entstand die Idee, dass der Krimiautor Peter Wark doch exklusiv für das jährliche Pilzevent eine „mörderische“ Kurzgeschichte verfassen könnte, in welcher ein tödlicher Pilz eine wesentliche Rolle spielt. Diese Geschichte ist inzwischen zu Papier gebracht und Wark gibt sie nun in passend dekorierter Atmosphäre in der Schwalbenflughalle persönlich zum Besten.

Im Anschluss daran sorgt dann das weithin bekannte und wunderbare Duo Hearts & Bones mit Barbara Gräsle und Biggi Binder für einen musikalischen – und gewiss völlig bedenkenlos genießbaren – Leckerbissen.

Als Mitveranstalter konnte der Förderverein für Sport und Kultur Großerlach gewonnen werden. Und selbstverständlich werden die Pilzsachverständigen ebenfalls anwesend sein und beim Begrüßungsständerling Rede und Antwort zum Thema Pilze stehen.

Karten gibt es zu 20 Euro im Vorverkauf beim Rathaus Großerlach, per E-Mail an rathaus@grosserlach.de oder unter 07 90 39 15 40. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 24 Euro.