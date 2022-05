Cross-over-Jazz für Saxophon und Kirchenorgel

Backnang. Am Freitag, 13. Mai, ist das Duo „Horn & Pipe“ im Rahmen der Musik zur Blauen Stunde in der Christkönigskirche in Backnang zu hören. Das Konzert beginnt wie die „blaue Stunde“ mit Sonnenuntergang um 20.55 Uhr und endet mit Eintritt der völligen Dunkelheit um 21.33 Uhr.

Zwei Instrumente, zwei experimentierfreudige Profimusiker mit ausgeprägtem Faible für Jazz, Traditionelles im Mix mit Eigenkompositionen und die Kirche als Klangkörper. Mit diesem musikalischen Konzept laden Horn & Pipe mit Peter Dußling, Saxophon und Stephan Lenz, Orgel, beide studierte Profimusiker, seit 1995 zu ungewohnten Gehörgängen.

Horn & Pipe fanden von 1995 bis 2021 in über 320 Konzerten in ganz Deutschland breiten Anklang und erreichten große Popularität nicht nur bei den evangelischen Kirchentagen in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt. 2001 fanden sie besondere Beachtung als Finalisten beim internationalen Jazz and Churchorgan-Wettbewerb in Hannover. Diverse CD-Einspielungen dokumentieren die außergewöhnliche Vielfalt ihrer Musik. Inzwischen sind Einladungen zu namhaften Musikfestivals wie dem Festival Europäischer Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd und den Internationalen Orgeltagen in Lemgo erfolgt.

In diesem Konzert wird auch die aktuelle CD, die an der Mühleisen-Orgel in der Backnanger Johanneskirche aufgenommen wurde, präsentiert.