Das Beste aus Rock und Pop von Biggi Binder und den Tiny Wings

Sulzbach/Murr. Noch im Rahmen der letztjährigen Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ gibt Biggi Binder mit ihrer Formation Tiny Wings am Donnerstag, 31. März, um 20 Uhr ein Konzert in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Die Tiny Wings interpretieren die besten Songs aus Rock und Pop, vermischen sie mit eigenen Songs: Eine Melange aus Groove und Gänsehaut, zelebriert von drei Vollblutmusikern mit viel Seele und Klasse.

Biggi Binder (Vocals, Cajon), Klaus Marquardt (Violin, Guitar, Vocals) und Micha Schad (Guitars) verzaubern durch ihre energiegeladene Performance und mit ihrer puren, virtuosen Spielfreude.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf in Sulzbach im Rathaus (Zimmer 14, Sigrun Konrad,0 71 93/51-33, E-Mail: bma@sulzbach-murr.de); bei Willi Beck, 0 71 93/65 50, E-Mail: info@belinda-discothek.de; im LandMarkt Hübner, 0 71 93/93 03 12; im Rewe-Markt, 0 71 93/93 10 14; bei Bücher ABC in Murrhardt, 0 71 92/86 06. und in der Buchhandlung Kreutzmann in Backnang, 0 71 91/3 25 40.

Weitere Informationen unter www.sulzbach-murr.de und unter www.belinda-discothek.de.

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und (falls noch vorhanden) 18 Euro an der Abendkasse.