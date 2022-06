Das Fest in der Altstadt

Waiblingen. Die Waiblingerinnen und Waiblinger fiebern nach zwei ausgefallenen Festjahren „ihrem“ 46. Altstadtfest entgegen, das von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juni, stattfinden kann, ebenso wie das Staufer-Spektakel auf der Brühlwiese.

Oberbürgermeister Sebastian Wolf eröffnet das Fest im Herzen Waiblingens am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz. Auch die mittelalterlich Gewandeten wirken bei der Eröffnung wieder mit. Zuvor findet um 18.45 Uhr das traditionelle Turmblasen vom Hochwachtturm statt.

Die Bewirtschaftung und Musikdarbietungen auf anderen Plätzen sind ebenfalls von 19 Uhr an erlaubt.

Während der Festtage wird zu zwei Gottesdiensten eingeladen: am Sonntag um 10 Uhr am Zeller-Platz und um 11 Uhr auf der kleinen Erleninsel. Ein Konzert findet am Samstag, 15.30 Uhr, in der Michaelskirche statt.

Was gibt es Neues?

Neu ist die Lokalität „Luisenanlage“ am Alten Postplatz, wo die Mobile und die Offene Jugendarbeit der Stadt coole Lounge-Bereiche einrichtet wie auf der Erleninsel, beides für Jugendliche und beides alkoholfrei.

Neu ist überdies die „Einheit der albanischen Diaspora“, die in der Unteren Sackgasse Quartier bezieht und außer albanischen Spezialitäten auch Musik und Tanz aus der Heimat darbietet.

Ausfallen musste angesichts der Eile „Waiblingen rockt“ auf dem Marktplatz; Schüler und Lehrer konnten coronabedingt lange Zeit nicht proben.

Auf die Kinder wartet beim Beinsteiner Tor auch 2022 das Karussell, in der Langen Stra-ße der Flohmarkt.

Das Staufer-Spektakel

Auf der Brühlwiese tut sich an den drei Tagen wieder die mittelalterliche Welt des Staufer-Spektakels auf - mit Schaulager an der Rundsporthalle. Auch dort ist täglich ein attraktives Bühnenprogramm geplant, dazu ein unterhaltsames Angebot an den verschiedenen Ständen.

Ein wenig Formales

Die Altstadt wird von Donnerstag, 23. Juni, an gesperrt, dann kann auch mit dem Aufbau der Stände begonnen werden. Alle Tiefgaragen und auch die großen Parkplätze wie Galerie oder Hallenbad sind während des Altstadtfestes problemlos zu erreichen.

Unterstellmöglichkeiten bei Unwetter gibt es am Rathaus und Bürgerzentrum.

Am Samstag und Sonntag beginnt das Altstadtfest um 11 Uhr.

Die Programmhefte sind in der Touristinformation, Scheuerngasse 4, erhältlich.