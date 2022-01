Das Galli Theater startet in das neue Jahr

Backnang. Das Galli Theater läutet das neue Jahr mit alten Bekannten ein. Am Samstag, 8 Januar, steht um 20 Uhr das Stück Ehekracher auf dem Spielplan. Am gleichen Tag sowie am Sonntag, 9. Januar, spielt das Galli-Ensemble bereits um 16 Uhr für kleinere Theaterfans „Dornröschen“, ein Märchen nach den Gebrüdern Grimm.

Wer kennt nicht Dornröschen“, die traumhafte Geschichte über die wunderschöne Prinzessin, die tief hinter einer Dornenhecke eingeschlafen ist, und das im Grunde nur, weil die Erwachsenen sich wegen ein paar goldener Teller derart zerstritten hatten, dass keine Versöhnung in Aussicht stand. Viele Prinzen versuchen, die schlafende Prinzessin zu retten. Doch nur derjenige, der zur richtigen Zeit kommt, kann die Dornenhecke durchdringen und erlöst Dornröschen.

Es spielt das Ensemble des Galli Theaters Backnang. Die Vorführung dauert etwa 45 Minuten.

Der Eintritt für die Kindertheatervorstellungen beträgt für Erwachsene 8 Euro und für Kinder 6 Euro.

„Ehekracher“ mit Wilma und Willi Wutz

Ehepaar Wilma und Willi Wutz sind zwei Erzkomödianten, die ihr Handwerk verstehen! Beide haben einen feinen Spürsinn für die kleinen Schwächen des anderen entwickelt. Ihre feinnervigen Dialoge sind an Situationskomik kaum zu überbieten. Dabei nehmen Sie kein Blatt vor den Mund und servieren einen herzerfrischenden Theaterabend voller Kurzweil und Humor.

Diesen erprobten Ehekrachern zuzusehen, ist Hochgenuss pur!

Es spielen Iris Guggenberger & Dieter Großmann. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Das Galli Theater bittet um Kartenvorbestellungen.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen, sowie Buchungen und Anmeldungen gibt es im Galli Theater, Ölberg 12 in Backnang, sowie im Internet unter www.galli-backnang.de oder unter 07191910901, E-Mail: backnang@galli.de.