Das neue Programm ist da

Winnenden. Vieles ist anders als sonst beim Semesterstart an der Winnender Weiterbildungseinrichtung. Die Unsicherheit, welche Kurse stattfinden können, ist groß. „Wir verzichten deshalb auf ein Heft, in dem alle Kurse abgedruckt sind“, erklärt der Volkshochschulleiter Andreas Frankenhauser. Stattdessen macht ein kleines Magazin Appetit auf das Angebot.

Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen werden laufend ergänzt und sind stets aktuell im Internet unter www.vhs-winnenden.de zu finden.

Bis 21. Februar nur Onlinekurse

Die Volkshochschule hat ein vielfältiges Angebot zusammengestellt, das auf der Internetseite unter „Online-Kurse“ zu finden ist.

Diese Kurse starten demnächst: Das Philosophische Frühstück findet am Samstag, 30. Januar, online statt. Unter dem Titel „Was ist der Mensch?“ stellt Axel Grau die Menschenbilder bei Thomas Hobbes, Kierkegaard, Sartre, Agamben und Trojanow vor. Am Dienstag, 26. Januar, startet ein Online-Yogakurs für Menschen über 50 Jahre, und am Mittwoch, 10. Februar, heißt das das Thema „Ich soll abnehmen - aber wie?“.

In der Reihe „Kunst@home“ geht es am Donnerstag, 28. Januar, um den expressionistischen Maler August Macke und am Mittwoch, 10. Februar, um Graffiti.

Im Bereich „Digitales Leben online“ gibt es am Mittwoch, 27. Januar, Informationen zur Sicherheit für Kids am Smartphone. In verschiedenen Kursen kann man Excel, Windows 10 und WhatsApp kennenlernen oder seine Kenntnisse vertiefen.

Anmeldungen möglichst online oder telefonisch

Die Geschäftsstelle in der Marktstraße ist geöffnet.

Das VHS-Team bittet jedoch darum, sich für Kurse telefonisch unter0 71 95/1 07 00 oder online (www.vhs-winnenden.de) anzumelden oder eine E-Mail an info@vhs-winnenden.de zu schicken, um Kontakte zu vermeiden.