Das neue VHS-Programm ist da

Winnenden. Das Thema „Wissenschaft“ spielt eine besondere Rolle im kommenden Herbst-/Wintersemester der Volkshochschule. „Mit der Ausstellung „Bilder aus der Wissenschaft“ der Max-Planck-Gesellschaft und zahlreichen Vorträgen wollen wir neugierig auf Wissenschaftsthemen machen“, erklärt VHS-Leiter Andreas Frankenhauser.

Daneben steht wieder ein breites Bildungsangebot auf dem Programm.

Zur politischen Bildung gehören Veranstaltungen zu Themen wie Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien und christlicher Fundamentalismus sowie eine Fahrt zum Europarat nach Straßburg am 11. Oktober. Neu ist das VHS-Friedensforum mit Hintergründen zum Ukraine-Russland-Konflikt.

Kostenlose, vom Land geförderte Veranstaltungen zu den Themen Erben und vererben (12. Oktober), Immobilienkauf (18. Oktober), Sparen und Vorsorge (15. November), Vorbereitung auf die Rente (1. Dezember, Internet-Sicherheit (6. Dezember) und Messenger-Alternativen zu WhatsApp (28. November) finden sich im Programmteil „Verbraucherbildung in Baden-Württemberg“.

In der Rubrik „Unterwegs in der Region“ stehen Ausflüge nach Schwäbisch Gmünd (17. Oktober) und an die Brenz (14. November) auf dem Programm.

Neu: Inklusives Bildungsangebot

„Bildung für alle“ ist für uns als Volkshochschule das große Herzensanliegen“, betont VHS-Leiter Andreas Frankenhauser. Im Herbstsemester startet deshalb ein inklusives Bildungsangebot für Menschen mit und ohne Behinderung in Kooperation mit dem Club Paula der Paulinenpflege.

Auf dem Programm stehen die Kurse „Fantasiereise mit Klang zum Entspannen“ am Freitag, 14. Oktober, „Zamma“ - eine gebührenfreie Fortbildung zur/m Inklusionsbegleiter/in ab Freitag, 14. Oktober, ein Grundkurs für digitale Fotografie am Samstag, 14. Januar, 10 Uhr, der Kochkurs „Leckere Brotaufstriche und Gebäck“ am Freitag, 27. Januar, 18 Uhr, und ein Schmuckkurs „Halsketten und Armbänder aus Glasperlen und Edelsteinen“ am Samstag, 4. Februar.

Weitere Informationen zu den Kursen und noch mehr Angebote aus allen Bereichen findet man immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de. Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.