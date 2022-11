„Das Quartett“ im Session 88

Schorndorf. „Das Quartett“ ist anlässlich der Aufnahmen für die CD „I Gotta Right To Sing The Blues“ entstanden und präsentiert ein Repertoire aus Standards und Eigenkompositionen.

Zu hören ist das Ensemble am Samstag, 19. November, 20.30 Uhr, im Jazzclub Session 88 im Hammerschlag in Schorndorf.

Die vier Musiker bedienen sich aus der breiten Palette der verschiedenen Farben der Musik und natürlich hauptsächlich des Jazz: Blues, Bebop, Gospel, Pop, Klassik und mehr.

Ihre CD „I Gotta Right To Sing The Blues“ ist eine Darstellung des Blues in seinen vielfältigen Farbschattierungen. Mit der neuen Doppel-CD „Blue Micol“ sind Thomas Stabenow und Johannes Faber nun wieder auf Tour und feiern nebenbei ihre 70. Geburtstage.

Es spielen Johannes Faber - Trompete/Flügelhorn/Vokal; Thomas Stabenow - Kontrabass; Jan Eschke - Piano; Matthias Gmelin - Schlagzeug.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 16 Euro.