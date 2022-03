Das Tournee Theater Stuttgart führt „Die Wunderübung“ auf

Backnang. „Die Wunderübung“ ist, um es in drei Worten zu sagen, „eine geniale Komödie“. Aufgeführt vom Tournee Theater Stuttgart am Freitag, 18. März, um 20 Uhr im Club junges Europa (cje) in Backnang.

Das Stück von Daniel Glattauers, Regie Jana Kirsch, entführt in ein köstlich ironisches Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen mit umwerfendem Humor und Gags und bringt beste Theaterunterhaltung nach Backnang.

Das Stück handelt von einer Beziehung am Tiefpunkt

Joana und Valentin haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen, ihre Beziehung ist am Tiefpunkt angelangt. Die Stimmung im Therapieraum des Paartherapeuten – eisig.

Die bekannten Klischees von Frauen, die nicht zuhören und ständig reden, von Männern, die nicht zu Wort kommen, von Seitensprüngen und der Reue darüber, von Therapeuten, die ihrer Klientel nicht gewachsen sind – das alles wird hier genüsslich aufgefächert.

Die pointenreichen Wortgefechte und weitere überraschende Wendungen der höchst vergnüglichen Therapiestunde bieten eine Steilvorlage für ein formidables Schauspielertrio.

Dass er unterhaltsam und lebensnah vom Entstehen einer Beziehung zu erzählen weiß, hat der österreichische Erfolgsautor mit seinen Bestseller-Romanen „Gut gegen Nordwind“ (2006) und „Alle sieben Wellen“ (2009) bewiesen.

Diese Komödie zeichnet sich durch einen raffinierten Handlungsaufbau, brillanten Stil und ausgefeilten Wortwitz aus. Viele überraschende Wendungen halten den Zuschauer bis zum Ende des Theaterabends in Atem und bis zum Schluss bei bester Laune.

Das Theaterstück „Die Wunderübung“ ist vor allem eines: ein echter Genuss mit Minimalausstattung und Maximalwirkung! Ein Leckerbissen für drei Schauspieler – und fürs Publikum.

Eintrittskarten für diese Theateraufführung gibt es im Weltladen Backnang.