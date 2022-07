David Hanselmann live in der Talaue Waiblingen

Waiblingen. Schwabens Soulsänger Nummer eins entert am Samstag, 9. Juli, um 20 Uhr die Showbühne im VfL-Biergarten, Oberer Ring 1, um die Waiblinger Musikfans mit stimmstark intonierten Hits zu erfreuen.

„The Voice“ David Hanselmann lädt erneut zu einem Streifzug durch 40 Jahre Soul-, Pop- und Rockgeschichte, die er teilweise mitgeschrieben hat. Engagiert vom Winnender Plattenlabel 7us, will Hanselmann sowohl mit Soul-Standards als auch mit Songs seines aktuellen Albums begeistern, das er mit im Gepäck hat. Erneut darf sich Waiblingens kulturaffines Publikum auf einen unterhaltsamen Mix aus Soul, Rock und Pop freuen.

Die Zeiten des Lockdowns hat Hanselmann gut genutzt, um Songs für seine Musikshow „Gospel Train“ fertigzustellen. Vor zwei Jahren veröffentlichte der in Beilstein wohnende Ausnahmesänger sein neues Album „It´s Me“: Eine bunte Mischung von bislang unveröffentlichten Neuaufnahmen und zeitlosen Lieblingssongs.

Dass der musikalische Nonkonformist sich mit seiner Stimme nicht schon ein Millionenvermögen ersungen hat, liegt an vielen Dingen - vor allem aber an seiner unsteten Vielschichtigkeit. Seinem Drang, sich an allem, was es so an musikalischen Genres so gibt, auszuprobieren, und so mit steter Regelmäßigkeit Fans aus den jeweiligen Lagern zu verstören. Denn mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie er den stimmgewaltigen Progrock-König gab, wilderte teilweise zeitgleich auch in seichtesten Schlagergefilden, um dann zu zeigen, dass er auch schwierigste Jazzrock-Songs spielend meistert.

Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum. Reservierungen für den Biergarten sind möglich unter 0 71 51/2 56 95 25.