Debbie Kammerer: Pop und Poesie

Winnenden. Melodiöse Deutschpop-Songs gibt’s am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, in der Brändle-Bar, Ringstraße 40, zu hören: Debbie Kammerer, Singer-Songwriterin aus Stuttgart, präsentiert bekannte Songs und ihr von Kritik wie Publikum gleichermaßen geschätztes Debüt-Album „Handschrift“.

Die 29-Jährige geht talentiert und tiefschürfend ans Songwriting. Ihre größte Stärke, ihre pure Lebensfreude und zugleich größte Schwäche spiegelt sich in ihrer Musik wider, mit Leichtigkeit und Tiefgang. Es gibt wenige Menschen, denen es gelingt, Wege zu finden, das Leben derart in all seinen Facetten zu beschreiben. Debbie Kammerer scheint dafür das gewisse Gefühl und die perfekte Stimme zu haben.

Sie selber, als überzeugte Christin, sagt dazu: „Pures Leben ist, jeden Moment, ob furchtbar oder wunderschön, in seiner Vollkommenheit wahrzunehmen und mit allen Emotionen zu durchleben. Wenn die Seele weint, wenn die Seele lacht, wenn das Leben verrücktspielt, ist es wichtig, es in die Hand zu nehmen, es anzupacken und etwas Neues zu (er)schaffen.“

Der Eintritt ist frei, Plätze können unter0 71 95/6 44 22 reserviert werden.