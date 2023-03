Dein Freund und Helfer (2)

Wenn man ein wenig die Augen offen hält, dann begegnen einem auch immer öfter so richtig sympathische Polizeimeldungen: Nicht immer nur knallharte Verbrechensbekämpfer, sondern einfach Menschen mit viel Herz. Ein paar Beispiele dazu soll es auch heute wieder geben.

Viel Herz beweist eine Geschichte, die sich im Dezember des vergangenen Jahres zutrug. Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Sankt Augustin kam am Morgen des 6. Dezember der große Schock: Da war jemand nicht mit einem Geschenke-, sondern mit einem Beutesack vorbeigekommen – und hatte alle Schokonikoläuse der Kinder gestohlen. Der Polizei-Einsatz wurde spontan erweitert: „Die Polizistinnen entschlossen sich, den Kindern dennoch einen schönen Nikolaustag zu bescheren und das Diebesgut [...] zu ersetzen“, hieß es in einer Mitteilung. Spontan seien daher drei Paletten Schokonikoläuse gekauft und in der Kita verteilt worden. – Top!

Beherzt darf man indes auch den Einsatz eines Amsterdamer Polizisten nennen, der einen Einbrecher nicht einfach so entkommen lassen wollte. Eine Streife hatte den Tatverdächtigen nach einem Einbruchversuch kontrollieren wollen, musste ihn dafür aber erstmal erwischen: Er floh mit seinem Auto, stoppte dann aber am Ufer eines Kanals und sprang hinein – vermutlich, um damit die Verfolger vollends abzuschütteln. Der Streifenpolizist jedoch entdeckte an einer Anlegestelle ein Surfbrett, nahm damit die Verfolgung auf und überquerte den Kanal. Dort musste er den 32-jährigen Spitzbub zwar weiter verfolgen, den aber auch ein weiterer Sprung ins kalte Wasser nicht rettete: Unterkühlt und erschöpft wurde er schließlich festgenommen. Im stehengelassenen Auto fand sich obendrein das Diebesgut.

Fürs Herz war ein Facebook-Posting der Polizei im Kreis Heilbronn, die damit den Ausbildungsstart ihres neuen Polizeihundes Rudi bekannt gab. Der drei Monate alte Rottweiler-Welpe begann dort sein Training in einer Hundeschule in Offenau. Mit seinem flauschigen Fell und den Schlappohren verzückte er die Nutzer des sozialen Netzwerks: Knapp 3000 „Gefällt mir“-Klicks, Kuschel-Smileys und Herzchen gab’s bereits kurz nach Live-Stellung des Beitrags. Rudi erhält an der Polizeihundeschule ein Training als Schutzhund und spezialisierte Spürnase. „Süß“ und „putzig“ ist er heute noch, aber bald wird „Inspektor“ Rudi, der Schrecken aller Halunken.

Freundliche Grüße, Ihr Mathias Schwappach