Dein Theater inszeniert Fontane

Lorch. Dein Theater Stuttgart inszeniert Literatur: Um Theodor Fontane, Apotheker, Journalist und Schriftsteller, geht es im Programm von Hans Rasch am Samstag, 26. März, 20 Uhr, im neuen großen Saal im Waldcafé Muckensee.

Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin (Brandenburg), einer kleinen märkischen Stadt nordwestlich von Berlin, geboren. Seine Eltern, Louis Henri Fontane und Emilie Labry, stammen von Hugenotten ab, die Ende des 17. Jahrhunderts Frankreich wegen ihres Glaubens verlassen mussten und in Brandenburg Zuflucht fanden.

Theodor Fontane gab den erlernten Beruf des Apothekers auf. Er wurde Journalist und Schriftsteller (Effie Briest, Herr von Ribbeck).

Zu seinem 200. Geburtstag erinnern Martina Schott und Stefan Österle an einen poetischen Berichterstatter und Kommentator des 19. Jahrhunderts. Verständlich und ansprechend vermitteln sie Zeit und Personen.

