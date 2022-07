Der Gänsekrieg erzählt von starken Backnanger Frauen

Backnang. Das Bandhaus Theater Backnang inszeniert das Stück „Der Gänsekrieg“ nach historischen Vorlagen. Die Uraufführung steigt am Samstag, 16. Juli, um 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne auf dem Freithof hinter der Backnanger Stiftskirche.

Das Stück „Der Gänsekrieg“, das Jasmin Meindl, eine der beiden Leiterinnen des Bandhaus Theaters Backnang, in Zusammenarbeit mit Christian Muggenthaler geschrieben hat, stützt sich auf eine wahre Begebenheit, die auch historisch belegt ist.

In einem Gänsekrieg erkämpften sich im 17. Jahrhundert Backnanger Frauen das Recht zurück, Gänse zu halten.

Muntere Bühnenerzählung auf historischer Basis

Auf der Basis alter Dokumente ist so eine muntere Bühnenerzählung entstanden, die jetzt in mehreren Julinächten hinter der Stiftskirche gezeigt wird. Uraufführung ist am Samstag, 16. Juli.

Weitere Aufführungen sind geplant am 17. Juli, vom 21. bis 24. Juli, und vom 28. bis 31. Juli.

Kein rückwärtsgewandtes Historienspektakel

Das Stück spielt zwar im 17. Jahrhundert, ist aber weit davon entfernt, ein rückwärtsgewandtes Historienspektakel zu sein. Stattdessen geht es auch ums Hier und Heute und um den Mut von Frauen, ihren politische Willen durchzusetzen und um ihren Standpunkt zu kämpfen.

Die Musik wurde eigens für das Stück komponiert

Da geht es um Angst und Tapferkeit, um Schrecken und Spaß, es wird gelacht und gestaunt. Zu hören ist eigens dafür komponierte Musik.

Zugleich ist „Der Gänsekrieg“ aber auch eine flinke Komödie über unfähige Machthaber, ratlose Männer, resolute Frauen und ein reichlich verschusseltes Liebespaar.

Die Regie führte Annalena Maas

Regie führt Annalena Maas, die Musik stammt von Fiete Wachholtz, die Bühne richtet Peter Engel ein, und für die Kostüme ist Jasmin Kaege zuständig.

Es spielen Ursula Berlinghof, Leslie Roehm, Emily Schmeller, Ronja Losert, Dirk Waanders, Thomas Fritsche, Tino Leo und Mitglieder der Bürgerbühne Backnang.

Der Spielort – ein architektonisches Schmuckstück

Gespielt wird auf dem Freithof hinter der frisch renovierten Backnanger Stiftskirche, ein architektonisches Schmuckstück im Herzen der Stadt, mit Platz für circa 400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier gab es auch schon die „Judith von Backnang“ zu sehen.

Nur bei Starkregen können Termine verlegt werden

Gespielt wird auch, wenn es regnet, bei Starkregen und Gewitter können einzelne Termine allerdings verlegt werden.

Eintrittskarten gibt es im Büro des Bandhaus Theaters am Petrus-Jacobi-Weg 7 in Backnang, 0 71 91/9 33 33 35, E-Mail: info@bandhaus-theater.de, und auch bei allen Easy Ticket Service Vorverkaufsstellen.