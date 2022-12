„Der goldene Topf“

Backnang. Der Verein Backnanger Bürgerbühne bringt einen Klassiker von E. T. A. Hoffmann auf die Bühne: „Der goldne Topf“ ist zunächst am Sonntag, 11 Dezember, um 17 Uhr im Bandhaus Theater zu sehen, weitere Vorstellungen folgen.

E. T. A. Hoffmanns Bühnenstück erzählt die phantastische Geschichte des jungen Studenten Anselmus, der durch sein kindliches, romantisches Gemüt dazu fähig ist, Kontakt zur Welt des Mystischen und Wunderbaren aufzunehmen. Er verliebt sich in Serpentina, die Tochter des Archivarius Lindhorst, die in Form einer Schlange erscheint. Während beide für Anselmus das Phantastische verkörpern und Ziel seiner Sehnsucht werden, stehen der Konrektor Paulmann, seine Tochter Veronika und der Registrator Heerbrand für die gutbürgerliche Gesellschaft der sogenannten Philister, die Schopenhauer „Menschen ohne geistige Bedürfnisse“ nannte. Hin- und hergerissen zwischen diesen beiden Welten, entwickelt sich Anselmus schließlich vom Beamten zum Poeten und verliert - oder gewinnt - sich schließlich in der Welt des Wunderbaren.

Es spielen Backnanger Bürgerinnen und Bürger. Einlass ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Weitere Termine: Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 18 Euro, 15 Euro ermäßigt für Studierende, Menschen mit Behinderung, ALGII-Empfänger*innen und Mitglieder des FöVe sowie 8 Euro für Schüler*innen. Mehr Infos auf www.bandhaus-theater.de, info@bandhaus-theater.de,0 71 91/9 33 33 35