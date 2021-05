Winnenden. Der Jakobusaltar in der Winnender Schlosskirche ist eines der imposantesten Beispiele spätgotischer Schnitzaltäre und fasziniert bis heute durch seine eindrucksvollen Heiligenfiguren und detaillierten Darstellungen. Ende 2020 erschien anlässlich seines 500-jährigen Jubiläums das Buch „Der Jakobusaltar in der Schlosskirche Winnenden“ von Markus Golser.

Interessierte sind nun herzlich zur Online-Buchvorstellung eingeladen: Das städtische Kulturamt hat für Sonntag, 13. Juni, 17 Uhr, diese Veranstaltung über Zoom organisiert.

Die Stadtverwaltung Winnenden hat im Dezember 2020 gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Stuttgarter Kunsthistoriker Markus Golser einen neuen, umfassenden und reich bebilderten Führer zum Jakobusaltar herausgegeben. Die Monografie setzt sich intensiv mit Geschichte, Ikonografie und Stil eines der eindrucksvollsten Bildwerke der schwäbischen Spätgotik auseinander.

Leider konnte aufgrund der Corona-Pandemie bisher keine Buchvorstellung vor Ort in der Schlosskirche stattfinden. Daher dürfen sich nun alle Interessierten auf ein abwechslungsreiches Programm im Online-Format freuen.

Kurzvorträge und Musik

Pfarrer Reimar Krauß, Pfarrer der Kirchengemeinde, hält ein Grußwort. Der Autor des Buches, der Stuttgarter Kunsthistoriker Markus Golser, gibt in mehreren Kurzvorträgen Einblicke in die komplexen Bildwelten des Altars und bettet diese in die Geschichte der Jakobspilgerschaft ein. Ursula Fuhrer, die Leiterin der jüngsten Restaurierung, gibt einen kurzen Abriss zu ihrer Arbeit.

Dazwischen erklingt von Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus (Orgel) und Reiner Schnabel (Trompete) in der Schlosskirche eingespielte Sakralmusik. Anwesend ist auch der Verleger Chris van Uffelen, der mit seinen Fotografien entscheidend zur Qualität des neuen Führers beigetragen hat. Das Schlusswort kommt von Sybille Mack, Leiterin des Amtes für Schulen, Kultur und Sport.

Bitte anmelden!

Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Die Teilnahme ist auf 100 Gäste begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung unter stadtmarketing@winnenden.de notwendig. Alle erfolgreich Angemeldeten erhalten eine E-Mail mit dem Zoom-Zugangslink und weiteren Informationen.