Der Literarische Salon „auf Reisen“

Backnang. Zu einer ganz besonderen Reise lädt der letzte Literarische Salon in dieser Spielzeit ins Backnanger Bürgerhaus am Donnerstag, 28. April, um 20 Uhr, auf den Jakobsweg mit Rudolf Guckelsberger und Barbara Gräsle ein.

Der geschichtsträchtige „Camino de Santiago“ erlebt seit einigen Jahrzehnten eine Renaissance: Abertausende Menschen aus aller Welt – nicht nur fromme Christen, auch Kunstliebhaber und sportlich motivierte Wanderer – begeben sich auf den „Sternenweg“ und machen dabei ihre je eigenen Erfahrungen. Sie alle haben ein Ziel vor Augen und eine Sehnsucht im Herzen.

Literatur zum Jakobsweg aus vielen Jahrhunderten

Da nicht jeder die Gelegenheit hat, sich zu Fuß nach Santiago zu begeben, bietet dieses Programm die Gelegenheit einer imaginären Pilgerreise. Aus der fast unüberschaubaren Literatur zum Jakobsweg hat Rudolf Guckelsberger Texte zusammengestellt, die einerseits die historischen Hintergründe beleuchten und andererseits von ganz persönlichen Erlebnissen etlicher Santiago-Pilger berichten. Das Spektrum reicht von Texten aus dem 13. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Autoren wie Cees Nooteboom. Dazu kommen Auszüge aus historischen Romanen und natürlich dürfen auch Passagen aus dem bekanntesten Pilgerbericht unserer Tage, Hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg“, nicht fehlen. Barbara Gräsle begleitet die Wanderung entlang der ältesten Pilgerroute durch Nordspanien, des Camino francés, mit passenden gitarristischen Klängen.

Rudolf Guckelsberger studierte katholische Theologie in Bonn und Würzburg, dann Sprechkunst und Sprecherziehung an der Musikhochschule Stuttgart. Als Rezitator erarbeitet er seit 1990 literarische Programme. Weit über 150 Projekte sind so bisher entstanden und in seinem ständigen Repertoire. Darüber hinaus ist er Sprecher und Moderator beim Südwestrundfunk (SWR).

Barbara Gräsle absolvierte von 1986 bis 1990 ein Studium an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Dr. Mario Sicca. Anschließend folgte ein Begabtenstipendium für die Konzertklasse am Konservatorium Luzern bei Frank Bungarten. Von 1987 bis 2011 war Gräsle international auf Konzerten mit dem Gitarrenduo „Favori“ unterwegs, 2011 gründete sie „BitterGreen“. Sie hat mehrere CDs herausgebracht.

VVK und Abendkasse

