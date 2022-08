Der neue Spielplan ist da – Jetzt Abo wählen!

Waiblingen. Die Spielzeit eröffnet mit einer kleinen Sensation: Klaus Maria Brandauer kommt nach Waiblingen und präsentiert dem Publikum in der Reihe „Literatur plus“ seine Version des „Sommernachtstraums“. Ein weiterer Weltstar, Daniel Hope, lädt die Zuschauer ein, ihn und sein Ensemble bei einer musikalischen Reise durch das Barock zu begleiten.

Hervorzuheben ist auch das Gastspiel von Daniel Müller-Schott, einem der weltweit herausragenden Cellisten, sein Konzert musste zuvor zweimal verschoben werden. Mit Claire Huangci aus den USA gastiert eine international renommierte und preisgekrönte Pianistin im Bürgerzentrum, die mit ihrem poetischen Spiel ihr Publikum in den Bann zieht.

Im Theater-Abonnement trägt Claudia Michelsen Erinnerungen von und über Marlene Dietrich vor, Heikko Deutschmann spielt die Hauptrolle in einem Stück des Pulitzerpreisträgers Ayad Akhtar, und „Der eingebildete Kranke“, ein Klassiker von Molière, ist zu sehen. Zwei Abiturthemen, „Amerika (Der Verschollene)“ von Franz Kafka und „Der gute Gott von Manhattan“ von Ingeborg Bachmann, sprechen insbesondere auch das junge Publikum an.

Märchenhafte Opern wie „Hänsel und Gretel“ und „Eugen Onegin“ sowie die fantastische Performance von „Leo“, „Eric Gauthier & friends“ und das Waiblinger Kammerorchester überraschen und verzaubern einmal mehr ihr Publikum.

In Zusammenarbeit mit „Opera for Peace“, einem weltweiten Netzwerk zur Nachwuchsförderung, beginnt eine neue Reihe innerhalb des Konzertprogramms: Ausgewählte internationale Nachwuchssänger der Spitzenklasse stellen sich im Rahmen eines symphonischen Konzerts mit den Stuttgarter Philharmonikern und eines Liederabends vor.

Eine besondere Neuerung stellt das VVS-Kombiticketangebot dar: Karteninhaber können ab der neuen Spielzeit mit ihrer Eintrittskarte kostenlos mit dem ÖPNV zur Veranstaltung ins Bürgerzentrum fahren (einzige Ausnahme der übernommene Nachholtermin von „Der Elefantenmensch“).

Der Spielplan ist im Rathaus, bei den Ortschaftsverwaltungen, in der Touristinformation (i-Punkt), in der Stadtbücherei und im Bürgerzentrum Waiblingen erhältlich und wird auf Wunsch zugesandt. Online steht der Spielplan unter www.buergerzentrum-waiblingen.de. Als Abonnent spart man mehr als ein Drittel gegenüber dem Einzelkartenpreis. Zudem gibt’s einen Gutschein, mit dem man eine zusätzliche Veranstaltung aus dem gesamten Spielplan zum ermäßigten Preis besuchen kann. Der Verkauf beginnt am 22. August im Abo-Büro im Bürgerzentrum. Weitere Infos in der Tourist-Info sowie unter www.buergerzentrum-waiblingen.de und www.waiblingen.de. Einzelkarten werden ab dem 12. September in allen bekannten Vorverkaufsstellen verkauft und online unter www.buergerzentrum-waiblingen.de und www.waiblingen.de.