Der Organist Nikolai Gersak spielt Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen

Backnang. „Back with Bach“ ist der Orgelsommer in den beiden katholischen Kirchen Backnangs überschrieben. Nikolai Gersak aus Friedrichshafen spielt am Freitag, 13. August, um 20 Uhr in der Christkönigskirche am Seelacher Weg in Backnang Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen in einer Orgelfassung.

Insgesamt werden bei sieben Konzerten fünf Interpreten zu hören sein, wobei jeweils ein besonderer Aspekt der Musik von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt steht.

Die Goldberg-Variationen sind der Höhepunkt barocker Variationskunst. Den inneren Zusammenhang der Variationen untereinander liefert das gemeinsame Bassthema. Jeder Einzelsatz besitzt einen ganz eigenen Charakter.

Ursprünglich ist das Werk für Cembalo geschrieben

Eigentlich ist das Werk für Cembalo geschrieben, auf der Orgel lassen sich die einzelnen Variationen aber klanglich noch vielfältiger in Szene setzen.

Vierter Teil der so genannten „Clavierübung“

Als vierter Teil der so genannten „Clavierübung“ sind sie Teil eines großangelegten Projekts von exemplarischem Anspruch und zeigen ganz systematisch das kompromisslos hohe kompositorische und spieltechnische Niveau des Werks von Bach.

Gersak ist Organist, Komponist und Jazzmusiker

Nikolai Gersak ist Kirchenmusiker, Organist, Komponist und Jazzmusiker. Seit 2000 ist er an der St. Nikolauskirche, der katholischen Hauptkirche in Friedrichshafen am Bodensee, tätig.

Dort ist er Organist an der weitbekannten Woehl-Orgel und leitet neben vielen Konzerten die Internationale Orgelakademie Bodensee.

Neben einem breiten Orgelrepertoire hat sich Nikolai Gersak als Improvisator einen Namen gemacht, besonders seine Begleitung von Stummfilmen findet große Beachtung. Ergänzend spielt er als Pianist beim Newjazzport-Orchestra (Bigband des Jazzvereins Friedrichshafen) und als Organist an seiner originalen Hammond B3 in verschiedenen Formationen.

Kontaktdaten der Besucher werden erfasst

Für das Konzert am Freitag ist kein Nachweis über Impfung, Genesung oder Test notwendig. Es werden aber die Kontaktdaten erfasst, daher empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen.

In der Kirche gelten dann die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.

Eine Anmeldung für dieses Konzert ist nicht erforderlich.