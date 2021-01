Der Schwarzwald rund ums Jahr

Die Dokumentation von Pia Grzesiak und Rolf Lambert hinterfragt und ergänzt das Klischee vom Schwarzwald und seinen Bewohnern, wenn er Menschen vorstellt, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellen: kreative Tüftler, Naturwissenschaftler, Landwirte, Start-up-Gründer, Menschen, deren Ideen und Projekte einen neuen Blick auf den Schwarzwald bieten. Durch die Jahreszeiten hindurch begleitet der Film weltoffene Menschen in ihrem Alltag, öffnet Fenster in die Geschichte des Schwarzwalds und richtet den Blick in die Zukunft des größten Mittelgebirges Deutschlands. Der Film wurde bereits im September 2020 auf ARTE erstausgestrahlt.

Landschaftsschutz und Zukunftstauglichkeit

Die Schwarzwälder Landschaft aus Wald und Weiden, Hochmooren und Feucht-Heiden, Streuobstwiesen und Rebhängen ist vielerorts geschützt und überall in Veränderung. Angesichts des Klimawandels gilt es, diese Kulturlandschaft für Tourismus und Waldbau, für wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutz gleichermaßen zukunftstauglich zu machen. Die Doku zeigt den Schwarzwald und seine Bewohner im Lauf der Jahreszeiten: Ein Holzbauer erklärt, was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet. Junge Biologinnen und Biologen erforschen, wie sich Wildtiere und zunehmender Tourismus vertragen können, und ein Bergretter ist am Feldberg im Einsatz. Ein Erdbebenforscher testet die weltweit empfindlichsten Seismometer in einem abgeschiedenen Schwarzwaldtal. Ein Biowinzer setzt angesichts des Klimawandels auf neue Rebsorten - und auf Trüffel.