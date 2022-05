Der Sturm – frei nach Shakespeare

Schorndorf. „Der Sturm“, ein Schauspiel frei nach William Shakespeare für Erwachsene und Schüler ab 13 Jahren, wird am Freitag, 3. Juni, 20 Uhr vom Phoenix-Ensemble Lebenswelten im Figurentheater Phoenix aufgeführt.

William Shakespeare kommt nach seinem Tod im „Himmel“ an. Er denkt, er ist im Paradies, klopft an die Himmelspforte. Doch nicht Petrus öffnet ihm. Es ist Ares, Mitbewohner in der Götter-WG mit Aphrodite und Dionysa. Auf der Erde seit Jahrhunderten als Theatergott gefeiert, erachtet es Shakespeare als einen angemessenen Ort, um dort sein Leben nach dem Tod zu verbringen.

Es ist das Jahr 2021. Die Menschen sind dem Materialismus verfallen und huldigen schon lange nicht mehr der olympischen Familie.

Die Götter-WG sinnt darüber nach, wie sie die Gunst der Menschen zurückgewinnen kann. Demeter hat es schon geschafft: biologisch, dynamisch, zukunftsweisend. Und Hermes ist weltweit vernetzt, ein führender Paketdienstleister.

Und wer ist dieser Shakespeare, dass alle Welt noch heute von ihm spricht? Der wortgewandte Dichter könnte nützlich sein. Er muss sich beweisen und spielt für und mit den Göttern sein letztes Stück: „Der Sturm“, nichtsahnend, dass er einen Sturm entfacht, der sich seit dem Niedergang der Olympier zusammengebraut hat und sich nun entlädt!

Karten gibt es unter0 71 81/93 21 60 oder karten@figurentheaterphoenix.de; weitere Infos auf www.figuren-theater.phoenix.de.