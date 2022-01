Der Testmonat „Veganuary“

Vegane Produkte erfreuen sich in Supermärkten einer stetig wachsenden Beliebtheit. Der Verzicht auf Tierprodukte verlässt sein Nischendasein, das zeigt nun auch ein weltweit trendiger Neujahrsvorsatz: der „Veganuary“.

Die Kampagne zum Veganuary startete bereits im Dezember und verzeichnete inzwischen – bis hin zum 7. Januar – weltweit 532.000 Menschen, die sich aktiv dafür angemeldet hatten, das neue Jahre mit dem Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte zu beginnen. Im Vorjahr waren es 50.000 mehr – diesen Level hofft man noch zu erreichen. Den ersten Zwischenstand gab die Non-Profit-Organisation „Veganuary“ selbst bekannt. Auch einige Teilnehmer aus Deutschland seien dabei, so die Mitteilung. Die genaue Zahl gibt’s aber erst ganz am Schluss.

Generell geht es bei der Aktion darum, die Teilnehmer dazu zu ermutigen, im Januar – und vielleicht auch darüber hinaus – vegan zu leben. Dafür werben unter anderem Unternehmen wie Edeka, Dr. Oetker und Subway – sicher auch in der Hoffnung, dass die neuen Produkte einmal ausprobiert werden. Ebenso Stars wie der Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen, Schauspieler Ralf Moeller, der Comedian Kaya Yanar sowie Youtuber Rezo. Und sogar Zeitgenossen, von denen man ein Bekenntnis zum veganen Leben niemals erwartet hätte: So etwa Till Lindemann, Sänger der Band „Rammstein“.

In einigen Spots für die Firma „Likemeat“ – doppeldeutig für „Fleisch mögen“ und „wie Fleisch“ –, die sich auf die Produktion veganer Fleischersatzprodukte spezialisiert hat, tritt Till Lindemann auf, setzt sich an einen Tisch und verzehrt einen Hamburger. Stilistisch ist die Szene angelehnt an den 1982 erschienenen Kunstfilm „Andy Warhol eating a Hamburger“. Am Ende blickt Lindemann in die Kamera und bekennt: „Ich bin Till Lindemann und habe gerade einen Pflanzenburger gegessen.“

Zumal es Ziel der Aktion ist, möglichst viele Menschen zumindest zum Ausprobieren veganer Ernährung zu bewegen, sind solche Auftritte wie der Lindemanns wichtig. Die Botschaft: Einem knallharten Image wird der Verzehr eines veganen Produkts nichts „schaden“. Und sogar ein offenkundiger Fleischesser und -genießer bricht sich keinen Zacken aus der Krone, mal die Alternativen zu testen. Vielleicht nicht als fortwährenden Ersatz, aber womöglich als gelegentliche Ergänzung im Speiseplan.

