Der Tod als Teil des Lebens

Schorndorf. Das Figurentheater Phoenix an der Barbara-Künkelin-Halle zeigt am Samstag, 20. November, 17 Uhr, das Stück „Ente, Tod und Tulpe“, nach dem bekannten Bilderbuch von Wolf Erlbruch.

Ente genießt ihr Leben am Teich in vollen Zügen. Sie plantscht und gründelt, was das Zeug hält. Doch etwas trübt ein wenig ihr Glück. Sie hat schon seit einiger Zeit so ein Gefühl, dass jemand um sie herumschleicht. Und als sie sich eines Tages umdreht, steht tatsächlich jemand da.

Es ist der Tod höchstpersönlich. Ente erschrickt fast zu Tode. Aber nachdem sich der erste Schreck gelegt hat, schaut sie sich ihn genauer an und stellt fest, dass er eigentlich ganz nett ist, wenn man davon absieht, wer er ist.

Wolf Erlbruch behandelt einfühlsam und mit feinem Humor das Thema Sterben und Tod. Er nimmt dem Knochenmann den Schrecken und zeigt, dass er ein Teil des Lebens ist, denn wie sagt er zur Ente: „Ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst - nur für den Fall.“

Die Inszenierung dauert etwa 45 Minuten und ist für Zuschauer ab sechs Jahren geeignet.

Karten gibt es per E-Mail an karten@figurentheaterphoenix.de oder unter0 71 81/93 21 60. Weitere Infos auf www.figuren-theater-phoenix.de.