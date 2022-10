Der Zauberer mit den vielen Gesichtern

Schorndorf. Mit Humor und Emotion, Illusion, Täuschung und seiner ganz eigenen Art der Magie zaubert sich Alexander Merk in die Herzen seines Publikums. Zu erleben ist der Deutsche Meister der Zauberkunst am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, in der Schurwaldhalle in Oberberken.

Alexander Merk tritt regelmäßig mit seinem Programm in Theatern auf, gastiert im Varieté oder bringt mit seiner ganz besonderen Art der Magie die Zuschauer bei Dinner-Shows als magischer Moderator zum Lachen und Staunen. Der Berliner erzählt magische, fantasievolle Geschichten und ermöglicht seinem Publikum etwas, das in unserer schnelllebigen Gesellschaft oft zu kurz kommt: das Staunen!

Auf der Bühne spielt er eine Kunstfigur, jedoch ist diese sehr nah an den tatsächlichen Alexander Merk angelehnt. Er muss also nicht zu 100 Prozent jemand anderes sein, aber einiges ist natürlich ein bisschen übertrieben. Doch gerade dadurch, dass seine Fantasie die Inspirationsquelle für das ist, was er auf der Bühne macht, trägt alles seine ganz persönliche Handschrift.

Die Veranstaltung ist bewirtet. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt für Schüler, Jugendliche und Schwerbehinderte 15 Euro.

Karten gibt es unter kontakt@kulturgruppe-oberberken.de, 0 71 81/34 39 oder 0 71 81/48 52 15 und an der Abendkasse.