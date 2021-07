Deutsche Meisterschaft der Modell-Hubschrauber in Schorndorf

Schorndorf. Auf dem Modellfluggelände der Fliegergruppe Schorndorf wird am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli, der zweite Teilwettbewerb zur Deutschen Meisterschaft der Hubschrauber ausgetragen. Der Platz liegt auf der Au, am östlichen Ortsrand von Schorndorf.

Die Meisterschaft findet am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr statt.

Bisher sind 14 Teilnehmer in drei Klassen gemeldet: F3C ist der klassische Kunstflug mit Hubschraubern, F3N sieht spektakulärer aus, hier sind die Flugfiguren nicht so stark reglementiert. In diesen beiden Kategorien geht es bei der Meisterschaft auch um die Plätze in den Nationalteams für die nächste FAI-Weltmeisterschaft.

Weiter wird auch das Einsteiger-Programm F3C-Sport geflogen.

Organisiert wird der zweitägige Wettbewerb von den Modellfliegern der Fliegergruppe Schorndorf. Bewirtung ist leider nicht möglich, und die Corona-Vorsichtsmaßnahmen (AHA) müssen beachtet werden.

Nähere Informationen gibt es auf www.modellflug-schorndorf.de.