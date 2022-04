Dianne Reeves in Backnang

Backnang. Die fünffache Grammy-Gewinnerin Dianne Reeves gastiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Backnanger Bürgerhaus mit ihrem Konzertprogramm „Beautiful Life“.

Dianne Reeves ist eine der herausragendsten Jazz-Stimmen unserer Zeit. Für das Konzert fliegt sie aus den USA ein, um vor dem Publikum im Backnanger Bürgerhaus ein Konzert ohne gleichen zu geben. Die beliebte Jazz-Reihe im Backnanger Bürgerhaus endet mit dem Highlight der Saison und mit dem Gesicht, das bereits auf dem Spielplan der Saison für die Veranstaltungen geworben hatte.

Begründet in ihrer atemberaubenden Virtuosität, ihrem improvisatorischen Können und ihrem einzigartigen R&B- und Jazz-Style erhielt Reeves die Auszeichnung in der Kategorie Best Jazz Vocal Performance für drei aufeinanderfolgende Alben. Auch für den Soundtrack zu Goerge Clooneys Film „Good Night, and Good Luck“ wurde Reeves mit dem Grammy in der Kategorie Best Jazz Vocal ausgezeichnet.

Auftritte im Weißen Haus

In den vergangenen Jahren war sie weltweit unterwegs unter anderem im Weißen Haus zu mehreren Anlässen geladen, wo sie sowohl beim State Dinner des ehemaligen Präsidenten Obama als auch beim Governors’ Ball auftrat.

Nun ist es eine ausgesprochene Ehre, die Ausnahmesängerin im Backnanger Bürgerhaus mit ihrem aktuellen Programm „Beautiful Life“ und ihrer Band rund um Peter Martin (Piano), Romero Lubambo (Gitarre), Reginald Veal (Bass) und Terreon Gully (Schlagzeug) im Backnanger Bürgerhaus willkommen zu heißen.

Mehr Infos zur Künstlerin finden Interessierte auf https://diannereeves.com.

Tickets

Tickets für das Konzert gibt es ab 25 Euro und ermäßigt ab 21 Euro im Backnanger Bürgerhaus unter 0 71 91/8 94-5 67 oder per E-Mail an buergerhaus@backnang.de sowie online unter www.backnanger-buergerhaus.de.

Die Veranstalter bitten Gäste um das Tragen einer FFP2-Maske.