Die allerschönste Wodkalieder

Schorndorf. Pawel Popolski ist am Freitag, 28. April, 20 Uhr, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf zu sehen. In der Show „Nach der Strich und der Faden“ präsentiert der legendäre Popolski die schönsten Wodkalieder der Musikgeschichte.

In seiner Wohnzimmershow „nagelt er sich mit der gesamte Publikum schön einen hinter der Schrankwand“.

Mit Hilfe der polnischen Video-Software SKYPEK werden weitere Popolski-Familienmitglieder aus dem Plattenbau in die Show geschaltet. Pawel spielt das Lied von der bösen Note, „der fiese Fis“, singt mit dem Publikum „der errrrrrotischste Lieder aller Zeiten“ und trommelt wie immer „der Putz von der Decke“.

Pawel Popolski heißt eigentlich Achim Hagemann und kommt aus Recklinghausen. Sein Bühnenprogramm lebt von der spektakulären Biografie des Pawel Popolski und dessen einflussreicher Familie aus Polen. Wie der Nachname schon prophezeit, geht es um die Historie der Popularmusik.

Ein verrückter und spannender, ein lustiger und komischer Abend mit viel Wodka für Fans und solche, die es werden wollen!

Karten kosten im Vorverkauf inklusive Gebühr 34/31 Euro, an der Abendkasse 37/34 Euro. Die Tickets gibt’s über reservix.de und beim MKT Druckpunkt und Ticketshop in Schorndorf.