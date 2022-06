Die Backtradition aufleben lassen und genießen

Winnenden. Frisch gebackene Leckereien an der frischen Luft genießen und die Vielfalt der Winnender Teilorte erleben, das verspricht die zweite Winnender Backhäusle-Tour am Samstag, 25. Juni, zwischen 15 und 23 Uhr. In Hertmannsweiler, Baach, Bürg, Höfen, Birkmannsweiler und Breuningsweiler befeuern Ehrenamtliche die Backhäuser wie zu früheren Zeiten und backen frische Köstlichkeiten.

Damit die Kehlen nicht trocken bleiben, gibt es bei jedem Backhaus auch einen Getränkestand mit Weinausschank. Dort erhält man für nur 4 Euro ein eigenes Weinglas und einen „Eintrittsbändel“. Mit diesem kann man die Shuttlebusse nutzen, die die Backhäusle in den Teilorten anfahren.

Die zum zweiten Mal nach 2019 stattfindende Backhäusle-Tour ist die Gelegenheit, eine schöne Zeit mit Freunden und Bekannten zu verbringen und zugleich die Backhaustradition aufleben zu lassen.

Sechs Backhäuser im Salzkuchen-Vergleich

Für Salzkuchenfans wird die Backhäusle-Tour ein Fest! Bei jedem der Backhäusle kann man das beliebte Gebäck bekommen. Darüber hinaus haben sich die Ehrenamtlichen noch einiges mehr für die Besucher einfallen lassen.

In Hertmannsweiler werden im Backhaus unter anderem auch Zwiebelkuchen gebacken. Auf Fruchtwähen und vieles mehr kann man sich in Baach freuen. Außerdem werden um 16 und um 18 Uhr zwei historische Führungen angeboten.

Im Backhäusle in Bürg kommt neben Salzkuchen auch Speckkuchen aus dem Ofen. In Höfen gibt es beispielsweise Brot aus dem Backhaus. Zusätzlich bietet der Kindergarten in Höfen ab 15 Uhr einen Kaffee- und Kuchenverkauf an.

In Breschtlingsweiler

In Breuningsweiler werden die Besucherinnen und Besucher unter anderem auch mit Dinnete bewirtet. Außerdem lassen die Breuningsweilermer auch den alten Spitznamen ihres Orts, „Breschtlingsweiler“, aufleben. Als Erinnerung an die vielen Erdbeerfelder, die es früher um den Ort gab, gibt es „Breschtlingskuchen“ in verschiedenen Varianten.

Birkmannsweiler ist in diesem Jahr neu bei der Backhäusle-Tour mit einem mobilen Backhaus dabei. Das alte Backhaus wurde im Zuge der Ortskernsanierung 2010 abgerissen. Nun will die Kultur- und Heimatvereinigung in Birkmannsweiler ein neues Backhaus bauen. Die Planungen werden bei der Backhäusle-Tour vorgestellt. Außerdem gibt es Musik vom Akkordeonverein Birkmannsweiler und dazu natürlich auch leckere Speisen.

Mit dem Bus-Shuttle von Backhaus zu Backhaus

Während der Veranstaltung verkehren drei Busse im Zehn-Minuten-Takt von Backhaus zu Backhaus.

Start ist um 15 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) am Winnender Bahnhof. Die letzte Fahrt startet um 22.40 Uhr ebenfalls am ZOB in Winnenden. Am ZOB kann man noch ohne „Eintrittsbändel“ einsteigen und diesen am nächsten Weinstand erwerben.