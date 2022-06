Die Band Grand Malheur und Musik „mit maximalem Spaßfaktor“

Sulzbach/Murr. Die Band Grand Malheur eröffnet am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr die nächste Runde der Live-Reihe „Kultur im Kessel“.

Im Rahmen dieser Reihe werden bis Mitte Dezember bei 33 Events insgesamt 36 Konzerte der unterschiedlichsten Stilrichtungen gegeben.

Musiker aus Schwäbisch Hall, Öhringen und Heilbronn

Den Auftakt macht also Grand Malheur. Ihre musikalischen Wurzeln können die zehn Musiker aus Öhringen, Schwäbisch Hall und Heilbronn kaum verleugnen.

Acid-Jazz-Legenden wie Galliano und Incognito oder der unverwechselbare Sound von Jamiroquai lugen gerne mal aus dem ein oder anderen Song von Grand Malheur heraus.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert

Dabei stammt die Musik der Band samt und sonders aus eigener Feder. Einflüsse aus Funk, Jazz und Reggae, hie und da auch mal mit poppigen Attitüden lassen sich aber nicht verleugnen.

Laut Veranstalter bietet Grand Malheur „Musik mit maximalem Spaßfaktor – und das auf hohem Niveau“.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Eintrittspreise vergleichsweise moderat sind.

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt beträgt 12 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 15 Euro an der Abendkasse.