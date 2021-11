Die Band Klangquert bei „Kultur im Kessel“

Sulzbach/Murr. Die Band Klangquert gastiert im Rahmen der Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr in der Discothek Belinda in Sulzbach/Murr. Einlass ab 19.30 Uhr.

Klangquert ist eine Mischung aus professionellen Musikern und ambitionierten Amateuren aus Gaildorf. Von wildem Tango, über den Standard-Jazz, Funky Blues und klassische Stücke bis in die heutige Zeit (durch-)quert die Band die Zeiten unterschiedlicher Genres. Ihre Freude am gemeinsamen Musizieren und Improvisieren macht das Konzert mit Violine, Trompete, Gitarre, Keyboards, Bass, Schlagzeug und Gesang zum Erlebnis.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der GEMA. Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Reservierung erforderlich

Dank der Förderung ist der Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62/3 39 89 23.

Alle Infos über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm unter www.belinda-discothek.de.