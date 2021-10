Die Bedeutung tierlichen Lebens

Winnenden. „Von der Bedeutung tierlichen Lebens“ heißt der Vortrag von Dr. Simone Horstmann, Philosophin und Theologin an der TU Dortmund, der am Freitag, 5. November, um 20 Uhr in der Alten Kelter in Winnenden, Paulinenstraße 33, zu hören ist.

Im Vortrag geht es darum, den Begriff der „Bedeutung“ als Schwerpunkt einer modernen Tierethik vorzustellen. Ein Grundproblem unserer Beziehung zu anderen Tieren ist der „Bedeutungsentzug“: Die Tierindustrie suggeriert, dass das Töten sogenannter „Nutztiere“ normal oder natürlich sei, dass ihr Sterben letztlich zwar nicht schön, aber im Wesentlichen bedeutungslos sei.

Die Veranstalter, Förderverein Alte Kelter und Winn-Vegan – Initiative für Mitgefühl, teilen mit: Es ist aber weder normal, noch natürlich und erst recht nicht richtig, dass sich unsere Gesellschaft eine derartige Tötungsindustrie leistet, deren Gleichgültigkeit gegenüber dem Sterben anderer Lebewesen mehr und mehr kritisiert wird.

Wir müssen eine angemessene Antwort finden auf die anhaltende Praxis, dem Leben von „Nutztieren“ die Bedeutung zu entziehen, ihr Sterben zu trivialisieren und die Maschinerie der Schlachthöfe weiterlaufen lassen.

Dr. phil. Simone Horstmann ist als Theologin und Philosophin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem die post-anthropozentrische Theologie sowie Fragen der Tierethik und Tierphilosophie. Veröffentlicht wurden von ihr Bücher wie „Alles, was atmet - eine Theologie der Tiere“ (2018), „Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen?“ (2020), „Religiöse Gewalt an Tieren“ (2021).

Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. Die Plätze sind wegen Corona reduziert und können über0 71 95/38 39 reserviert werden. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich.