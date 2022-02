Backnang. Das Galli Theater zeigt am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr das Theaterstück „Die Clownin erwacht“. Am Samstag, 19. und Sonntag, 20. Februar, ist jeweils um 16 Uhr das Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ auf der Bühne des Galli Theaters zu sehen.

Helga feiert ihren 55. Geburtstag und malt sich ihren Festtag mit ihrer ganzen Familie in wunderbarer Weise aus. Doch diese Familie erscheint plötzlich in einer anderen Wirklichkeit, die für Helga bislang so nicht sichtbar war. In ihrem fundamentalen Scheitern entdeckt Helga ihren Zugang zur heiteren Gelassenheit.

Das Publikum begleitet Helga durch ein Wechselbad der Gefühle und entdeckt mit der Protagonistin, wie das Leben großzügig den belohnt, der sein Scheitern eingesteht.

Es spielt Renate Großmann.

Hänsel und Gretel

Für Kinder und Erwachsene wird das Theaterstück „Hänsel und Gretel“ präsentiert. Hänsel und Gretel werden von ihrer Stiefmutter weggeschickt und verirren sich im Wald. Hunger treibt sie zum Hexenhäuschen. Die Hexe nimmt sie gefangen. Den Hänsel will sie mästen und braten, Gretel muss schuften. Es sieht schlecht aus für die beiden, aber da ersinnt sich die Gretel einen Trick.

Es spielt das Galli Theater Ensemble Backnang.

Karten

Tickets für die Vorstellung „Die Clownin erwacht“gibt es für 17 Euro, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 12 Euro.

Beim Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ kostet der Eintritt für Erwachsene 8 Euro und für Kinder 6 Euro.

Die Leitung des Galli Theaters bittet um Kartenvorbestellungen.

Weitere Informationen und Anmeldung: Galli Theater, Ölberg 12, Backnang,0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de, www.galli-backnang.de.