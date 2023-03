Schorndorf. „Que sera“ - die famose Welt der Doris Day bringt Franziska Dannheim am Freitag, 21. April, 19 Uhr, in die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Es handelt sich um eine Veranstaltung der „Ganz nah dran“-Reihe im Reinhold-Maier-Saal. In der verlängerten Pause gibt’s für jeden einen passenden Snack und ein Getränk.

Kaum ein anderer Song weckt so schnell die Assoziation zu der beliebten amerikanischen Interpretin und Filmschauspielerin wie „Que sera, sera“. Die Sängerin Franziska Dannheim nähert sich dem Faszinosum „Doris Day“.

Die „Day“, eigentlich vormals Doris Kappelhoff, überzeugte mit ihrer kumpelhaften Art und ihrem unvergleichlich sauberen Sexappeal. Immer hart an der Grenze zum Kitsch, nicht selten darüber hinaus, ist sie die offenherzige Königin der heilen Vorstadtidylle.

Es ist unmöglich, sich ihrem Charme zu entziehen. Sie drehte mit Hitchcock, sang mit Frank Sinatra und erhielt einen Oscar.

Mit bekannten Songs, Zitaten aus der Zeit sowie Anekdoten beschreitet Franziska Dannheim mit dem Pianisten Robert Mayer einen beschwingten Weg entlang den entscheidenden Stationen im Leben der strahlenden Blondine - ein interessanter Abend mit „Mehrwert“.

Karten kosten im Vorverkauf 35 Euro und an der Abendkasse 38 Euro. Im Preis enthalten sind ein Snack und ein Getränk. Die Karten gibt’s über reservix.de und beim MKT Druckpunkt und Ticketshop in Schorndorf.