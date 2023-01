Die Freiwilligen beim Frühschoppen

Urbach. „Die Freiwilligen“ singen zum Weißwurstfrühschoppen anlässlich der Ausstellung mit Werken von Ehrenfried Frank am Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr, im Foyer der Urbacher Auerbachhalle.

Die meisten Sänger vom Urbacher A-cappella-Chor „Die Freiwilligen“ waren auch persönlich mit Ehrenfried Frank befreundet und sind dem Schaffen und Werkeln auf dem Stückle, dem Mosten und Apfelsaftkeltern genauso verbunden wie Ehrenfried Frank selbst. Für ihn war dies neben dem Malen seine andere große Passion.

Ehrenfried zu Ehren treten die Freiwilligen im Rahmen der Ausstellung „Vom Leben und der Kunst“, der Retrospektive über das künstlerische Schaffen des Urbacher Künstlers, auf und tragen einen großen Teil ihres Repertoires vor; unter anderem auch die Urbacher Hymne „Mäh’ se ra!“ („Que sera, sera“) oder „Von der Traube in die Tonne“ oder schwäbisch vertonte Klassiker wie „Gimme hope Joanna“ von Eddy Grant.

Dazu werden Weißwürste und frische Brezeln serviert - ein Genuss also für Augen, Ohren und Magen! Der Eintritt zum Konzert ist frei - um Spenden wird gebeten.

Ausstellung Ehrenfried Frank

Die Ausstellung mit Werken von Ehrenfried Frank in der Auerbachhalle ist geöffnet am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Januar, von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück mit dem Urbacher A-cappela-Chor „Die Freiwilligen“, außerdem Kaffee und Kuchen.

Am Mittwoch, 18. Januar, ist von 17 bis 20 Uhr geöffnet; am Samstag, 21. Januar, von 11 bis 18 Uhr – ab 20 Uhr ist Live-Musik mit „Brain Drain“ und „Rock 44“ geboten. Letzter Ausstellungstag ist Sonntag, 22. Januar, 11 bis 18 Uhr; es gibt Kaffee und Kuchen.