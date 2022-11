Die ganz große 20er-Jahre-Show

Schorndorf. „Glanz auf dem Vulkan“, die Show-Sensation der 20er Jahre mit preisgekrönten Musikern und Sängern, mit Artistik-Stars und Tänzerinnen von Weltruhm ist am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle zu Gast.

Die 20er Jahre sind wieder da! Willkommen in Berlin! Alles glänzt, das Leben pulsiert - keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit! Das Show-Highlight „Glanz auf dem Vulkan“ nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in das Berlin der wilden 20er Jahre, die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt!

Dies ist das echte Leben zwischen Euphorie, Abgrund und Wahnsinn! Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler. Hier feiert die Bohème der ganzen Welt den berüchtigten Tanz auf dem Vulkan, als gäbe es kein Morgen.

Das Publikum erlebt Ekstase, Laster, sehnsuchtsvolle Melancholie und hemmungsloses Vergnügen! Opiumrausch, Absinth-Partys, Dadaismus, Anarchismus, zertanzte Schuhe, durchliebte Nächte. . .

Berlin, damals das Zentrum der Welt! In den zahllosen Cabarets, Revuepalästen, Bars und Spelunken treffen Menschen aller Couleur aufeinander - Lebedamen, Dandys, Tanzgirls, Schieber, Pionierinnen und Intellektuelle. Alles ist erlaubt, anything goes!

„Glanz auf dem Vulkan“ ist eine hochenergetische, exzentrische und innovative Bühnen-Show mit Live-Musik, Tanz, Gesang, Artistik, Humor und erotischen Momenten, die Heute und Gestern im Hier und Jetzt vereint.

Karten im Vorverkauf zu 49 Euro gibt es auf reservix.de und im MKT druckpunkt und Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 52 Euro.